Fiorentina, Italiano: "Lazio consapevole della sua forza"

09-10-2022 16:18

In vista del match contro la Lazio, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa: “Una squadra consapevole della propria forza e che gioca un grandissimo calcio. Hanno giocatori di grande qualità, ci aspetta un bel banco di prova. Dobbiamo dare continuità a quel che abbiamo fatto in Scozia”.

Sulla condizione della squadra, Italiano ha aggiunto: “Stiamo bene. Abbiamo un’ottima tenuta, riusciamo ad arrivare in fondo alle gare. Dobbiamo recuperare la condizione di qualche singolo. Collettivamente ci siamo, dobbiamo continuare a battere su certe lacune per continuare a crescere perché non si smette mai di poterlo fare”.