Fiorentina, Italiano: "Milenkovic è cresciuto enormemente"

12-08-2022 16:29

“Nikola è cresciuto in una maniera esagerata. Come lui anche tutti i suoi compagni di squadra. Lui è un valore aggiunto e penso che possa darci ancora una grossa mano”. Così il tecnico Vincenzo Italiano sul canale ufficiale Tik Tok della Fiorentina a proposito del rinnovo di Milenkovic. Il 24enne difensore serbo disputerà la sua sesta stagione in maglia viola: dopo essere stato ripetutamente accostato a Juventus e soprattutto Inter ha firmato un prolungamento del contratto di cinque anni. La Fiorentina disputerà la prima partita di campionato domenica alle 18,30 in casa contro la neopromossa Cremonese.