Fiorentina, Italiano: "Sassuolo può causare problemi a chiunque"

06-01-2023 18:34

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida di campionato contro il Sassuolo valida per la 17° giornata di Serie A.

La Fiorentina ha perso cinque dei nove incroci più recenti in Serie A contro il Sassuolo (1V, 3N) dopo aver collezionato cinque successi nei primi nove (3N, 1P). Dal 2018/19 la Viola solo contro l’Inter (0) ha ottenuto meno vittorie che contro la formazione neroverde (una), tra le avversarie affrontate in più di due occasioni.

Queste le parole di Italiano:

“Affrontiamo una squadra che è in grado di creare difficoltà a chiunque. Ci sono calciatori molto talentuosi, allenati da un bravo tecnico. Nella scorsa stagione non siamo riusciti a portare a casa la vittoria, questa volta cercheremo di fare qualcosa di più. Ovviamente andremo in campo per vincere. Il tifo dei nostri sostenitori ci dà una carica in più e proveremo a sfruttarlo a nostro vantaggio. Domani vogliamo farli felici”.