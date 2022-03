Fiorentina, Italiano: "Siamo stati poco concreti"

06-03-2022 17:44

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha commentato a Dazn il pareggio con il Verona: “Manchiamo ancora sotto porta con gli esterni, che per me sono attaccanti veri e propri e devono incidere in zona gol. Sono convinto però che la concretezza arriverà”.

“Nel primo tempo siamo stati un po’ contratti, sapevo delle difficoltà che poteva crearci il Verona, ma dopo il vantaggio pensavo di poter gestire meglio la gara. Ci hanno messo un po’ in difficoltà, ma nel secondo tempo non abbiamo concesso nulla. Paghiamo in questo momento la poca concretezza, ma ho fatto i complimenti ai ragazzi. Continuiamo a crescere e ad affrontare le altre partite con la voglia di far bene”.

OMNISPORT