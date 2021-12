Fiorentina, Italiano: "Vediamo se riusciamo a fare il salto"

05-12-2021 15:37

Vincenzo Italiano si gode i tre punti e il quinto posto in clasifica: “Siamo reduci da una trasferta dove pensavamo di aver vinto e invece ci siamo trovati con zero punti e un dispiacere enorme. Oggi, sul 3-1, l’abbiamo gestita diversamente: potevamo evitare la situazione del secondo gol, ma abbiamo subito poco. Sono contento della concretezza e felice per i ragazzi, li sentivo parlare di una sindrome da trasferta e invece abbiamo sfatato anche questa. Ora ci prepariamo per la prossima e per capire se questo salto di qualità lo possiamo fare”.

La classifica fa sognare: “Le quattro davanti hanno qualcosa in più, viaggiano fortissimo e lo stanno dimostrando. Noi siamo lì dietro, i primi ad inseguire e cercheremo di stare in quella zona di classifica. Ora che ci siamo arrivati vogliamo mantenerla, ora ci sono tre partite per finire il girone d’andata: facciamo più punti possibile e vediamo dove chiudiamo”.

