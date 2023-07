Fiorentina-Juve ancora ai ferri corti, le parole di Barone fanno arrabbiare i tifosi

La UEFA potrebbe punire la Juve escludendola dalla prossima Conference League. La Fiorentina attende e spera, come confermato dal suo dg, in attesa di poterne prendere il posto.

12-07-2023 16:25

Amici mai. Fiorentina e Juventus non si sono mai amate, pur avendo fatto nel tempo diversi affari insieme. Anche da quando si è insediato Rocco Commisso al timone della società gigliata il rapporto professionale è proseguito con i trasferimenti in bianconero di Chiesa e Vlahovic. Ma nonostante questo le frecciate rivolte dai viola ai piemontesi non si sono mai fatte attendere, talvolta anche in maniera piuttosto accesa. L’ultimo oggetto di contesa è la Conference League, quasi un peso per Max Allegri e i suoi ma una grande chance invece per la compagine di Vincenzo Italiano, smaniosa di misurarsi ancora oltre confine.

La querelle tra UEFA e Juve con la Fiorentina spettatrice interessata

L’ultimo anno vissuto dalla Vecchia Signora è stato alquanto turbolento, per usare un eufemismo. Tra penalizzazioni date, poi tolte e poi ridate i bianconeri hanno passato dei mesi difficili all’interno dei quali spesso è mancata pure la consolazione del campo. E pare non sia finita qua. Perché la prossima mazzata potrebbe arrivare dall’UEFA che potrebbe estromettere i bianconeri dalla Conference League per la prossima stagione. La notizia interessa parecchio alla Fiorentina che spera di rilevare il posto della squadra guidata da Massimiliano Allegri. Anche perché la finale persa contro il West Ham è rimasta sul groppone di Italiano e dei suoi ragazzi. Che vorrebbero una pronta occasione di riscatto.

La posizione di Barone, tra attesa e speranza

Che la Fiorentina sia interessata all’epilogo della vicenda era cosa ampiamente nota. Ma a confermarlo è stato lo stesso Joe Barone, direttore generale del club gigliato, intervenuto nel corso del primo giorno di ritiro della squadra: “Stiamo aspettando la decisione della UEFA per giocare la Conference League“. Il segnale che un’eventuale esclusione della Juventus sarebbe ovviamente ben accolta dalla società toscana, tutt’altro che restia nel godere delle disgrazie altrui. L’ipotesi più probabile a oggi è quella di un accordo tra i bianconeri e la massima organizzazione del calcio europeo che preveda la rinuncia a impegni extra-nazionali per mettersi in pari con i conti quanto prima.

Le reazione del web bianconero: rabbia fino quasi alla rassegnazione

Più che alla Fiorentina e ai suoi tifosi, i pensieri del tifo juventino sono in questo momento rivolti prevalentemente alla propria società. Non è stato apprezzato il primo patteggiamento, quello con la giustizia sportiva nazionale, che è valso la rinuncia definitiva alla Champions League. E allo stesso modo non si comprende neppure come si stia scendendo a patti con l’UEFA, rinnegata proprio dalla Juventus targata Andrea Agnelli tra i club fautori della Superlega, con l’addio anche all’ultima possibilità di impegno europeo.

Insomma, ci sarebbe la voglia di vedere una proprietà più combattiva. Ma c’è anche chi, più pragmaticamente, condivide la mossa nella speranza di ottenere maggiore competitività potendo lottare su un unico fronte. In attesa di tempi migliori.. Quanto allo smacco viola, esasperato dalle parole tutto sommato soft di Barone, tanti sono stati i commenti di disprezzo nel vedere “una nuova Inter” banchettare sui resti della Juve.