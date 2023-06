Conference, Fiorentina pronta a sfruttare il patteggiamento tra Juventus e UEFA

L'esclusione dalla Coppe Europee '23-'24 è il male minore per la Juventus, che ripartirebbe alla caccia della Champions '24-'25: la Fiorentina è alla finestra.

25-06-2023 10:54

Tutto fa pensare che la Juventus non prenderà parte alle competizioni continentali nella stagione che è in procinto di avere l’avvio: la strana ‘dimenticanza’ dei bianconeri nell’elenco delle 5 qualificate ai playoff di Conference League lascia presumere che l’UEFA abbia preso tale orientamento, che rappresenterebbe senz’altro il minore dei mali per la ‘Vecchia Signora’ del calcio italiano.

Juventus, il sacrificio della Conference

Le forche caudine della sanzione UEFA pendono sul capo bianconero dall’inverno, quando venne aperto un fascicolo per “potenziali violazioni delle norme sulle licenze per club e sul fair play finanziario”: se la giustizia sportiva nazionale ha dirottato la Juventus in Conference, anziché in Champions League, Nyon potrebbe sottrarre alla banda Allegri l’intera partecipazione continentale appunto per violazione del settlement agreement; rinunciare a una competizione con minore prestigio (e incasso) in cambio dello stralcio del fascicolo è la strada maestra presa dal nuovo corso dirigenziale piemontese, dopo il polverone sollevato dalla Superlega.

Conference, la Fiorentina è pronta a riprovarci

Anche se negli ultimi giorni ha acquisito spazio la voce secondo la quale, in caso di esclusione UEFA della Juventus dalla Conference League ’23’-’24, non ci sarebbe stata un’altra italiana iscritta, la Fiorentina rimane alla finestra con interesse e spirito di rivalsa: la formazione gigliata, che ha chiuso il campionato in ottava posizione alle spalle dei bianconeri penalizzati con un -10 dalla giustizia sportiva di casa nostra, è pronta a battagliare in una competizione che ha dato soddisfazioni e il grande rimpianto di un trofeo sfumato nelle battute conclusive della finale di Praga. Non ci fosse la ‘promozione’ dell’ottava classificata, sarebbe difatti una sanzione che colpisce l’intera Federazione, Ranking incluso.

Mondiale per Club 2025, la Juventus ci sarà?

E il Ranking è fondamentale per conquistare il Mondiale per Club che avrà nuova veste nel 2025: alla prima edizione al via negli USA, che l’anno successivo ospiteranno in compartecipazione con Canada e Messico il Mondiale, ci saranno 12 sodalizi del Vecchio Continente, le ultime quattro vincitrici della Champions League e le migliori otto del quadriennio; al momento la Juventus sarebbe qualificata, ma un anno senza Coppe Europee rischia di cambiare il vento.

Queste le attuali posizioni di vertice:

1. Manchester City (Inghilterra, qualificata)

2. Real Madrid (Spagna, qualificata)

3. Bayern (Germania)

4. Liverpool (Inghilterra)

5. Chelsea (Inghilterra, qualificata)

6. Roma (Italia)

7. Villarreal (Spagna)

8. Manchester United (Inghilterra)

9. Paris Saint-Germain (Francia)

10. Juventus (Italia)

11. Inter (Italia)

12. Benfica (Portogallo)

13. Siviglia (Spagna)

14. Lipsia (Germania)

15. Porto (Portogallo)