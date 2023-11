Fiorentina-Juve: la curva bianconera tira in ballo l’alluvione, il figlio di Italiano rischia l’aggressione

Non è stata una gara semplice quella tra Fiorentina e Juventus: la storica rivalità tra le due tifoserie sembra essere riuscita a tirare fuori il peggio da entrambi e sui social la discussione continua

Una partita che in molti volevano rinviata: Fiorentina e Juventus sono state protagoniste di un match che ha fatto discutere per quanto successo in campo ma che sembra far discutere ancora di più per quanto successo sugli spalti. Oggi dovrebbero arrivare le decisioni da parte del Giudice Sportivo riguardo i cori razzisti all’indirizzo di Dusan Vlahovic, ma il capitolo sull’attaccante bianconero potrebbe non essere l’unica bruttura di una serata che dal punto di vista dei comportamenti è stata tutt’altro che esemplare.

Curva Juve: i gesti contro gli alluvionati

Ora però emergono nuovi particolari della serata piuttosto complicata vissuta al Franchi, sui social emerge un video pubblicato su pagine dei tifosi della Fiorentina che mostrano un tifoso della Juve che dal settore di appartenenza tira in ballo l’alluvione e i morti e la distruzione che ha provocato. A dire il vero si tratta di un caso isolato ed è proprio un tifoso bianconero seduto al suo fianco che lo richiama immediatamente all’ordine.

Ma tanto è bastato per creare un nuovo caso e una nuova polemica sui social: “Spero che un personaggio del genere non metta più piede allo stadio”, scrive Aldo. “Quell’individuo che mima l’annegamento andrebbe espulso a vita da ogni impianto sportivo come quelli che intonavano i cori razzisti contro Vlahovic o quelli che inneggiavano Liverpool”.

Fiorentina-Juve: le polemiche sul rinvio

La partita tra Juventus e Fiorentina è finita sul terreno di gioco nella serata di domenica ma sui social gli scontri proseguono da allora, e sono iniziati ben prima del fischio di inizio. Uno dei topic che hanno preceduto il match è stata la possibilità di un rinvio della partita dopo l’alluvione che ha colpito la Toscana nello scorso fine settimana e che ha spinto la Fiesole a disertare il Franchi e tanti esponenti della politica a chiedere il rinvio. Tra i tifosi sui social sono nate molte discussioni sull’argomento che è diventato altro tema di scontro.

Biraghi spala il fango nel giorno libero

Il figlio di Italiano in tribuna rischia di essere aggredito

Dei cori razzisti che hanno colpito Dusan Vlahovic se ne occuperà oggi il Giudice Sportivo che potrebbe squalificare una porzione dello stadio della Fiorentina. Ma di episodi riguardanti il “contorno” del match ne sono arrivati diversi da Firenze. Tra questi anche uno riportato da Repubblica che ha rivelato come anche il figlio del tecnico viola, Vincenzo Italiano, abbia rischiato di essere aggredito.

Il ragazzo infatti secondo alcune ricostruzione ha preso le difese di due tifose della Juventus presenti in tribuna al Franchi e che erano state prese di mira da altri spettatori, lui ha deciso di intervenire ed è stato scambiato per un tifoso bianconero anche lui finendo nel mirino degli stessi tifosi che lo hanno insultato e si è temuto anche che lo scontro potesse arrivare al contatto fisico.

Fiorentina-Juve: la moviola del match