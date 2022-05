19-05-2022 13:51

Dusan Vlahovic non è solo l’acquisto più importante della stagione, per la Juventus di Andrea Agnelli. Per la seconda volta si avvicina il suo rientro a Firenze, nella fase più delicata della stagione per la società e la squadra costretta a misurarsi con l’esiguità dei pochi successi conseguiti in una stagione assai indicativa, a zero titoli.

Vlahovic: la decisione di Allegri

Anche Vlahovic ha vissuto una crisi, neanche così nascosta, al suo ingresso nell’undici titolare per poi ritrovarsi ed esprimere la sua personale amicizia e il sentimento di stima che lo unisce a Paulo Dybala, ormai ufficialmente fuori dalla Juventus.

Secondo l’indiscrezione riportata dal Corsport, Max Allegri avrebbe deciso di lasciare il grande ex a riposo. E per una ragione precisa.

La diffida che condiziona l’ultima partita

Come ricorderete, in occasione di Juventus-Spezia dello scorso 6 marzo, è scattata la diffida ha accompagnato Dusan Vlahovic per tutte le restanti nove partite di campionato. E ora che rimane una sola partita da giocare, si starebbe ragionando sulla possibilità di ridurre o evitare del tutto il rischio di una squalifica che lo porterebbe a saltare la prima della prossima stagione.

Un modo anche per evitare a Dusan di tornare a Firenze, dopo il clamoroso trasferimento di gennaio anche e Vlahovic non teme il confronto con la tifoseria viola e ha saputo dimostrare misura e rigore, in queste circostanze che già in passato non gli hanno riservato soddisfazioni, anzi.

La corsa alla classifica marcatori

D’altronde, risparmiarlo per la trasferta in Toscana vorrebbe anche sottrare all’attaccante l’ultima, concreta possibilità di riprendere (fosse mai) Ciro Immobile nella classifica marcatori in vantaggio a quota 27 reti contro le 24 dello juventino.

Juve in affanno: incertezza su Vlahovic

Nulla è stato ancora deciso, in via definitiva soprattutto perché Allegri si trova una Juve alquanto sofferente e con giocatori indisponibili o poco in linea con i suoi obiettivi. Nel reparto offensivo, potrebbe togliere Vlahovic e preferire Kean, ad esempio, o Morata. Ma si tratta di mere ipotesi. Non è scontato quindi, ma se possibile la Juve proverà a non far correre il rischio giallo a Vlahovic.

