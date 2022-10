10-10-2022 12:43

L’ultimo match della 9^ giornata di Serie A è quello tra Fiorentina e Lazio. I viola al momento stanno deludendo le aspettative: in otto giornate hanno conquistato appena 9 punti. I biancocelesti invece hanno preso ritmo con tre vittorie consecutive in campionato: in caso di trionfo raggiungerebbero Udinese e Milan al terzo posto, scavalcando i rivali della Roma.

Fiorentina-Lazio, Sarri si presenta con la miglior difesa della Serie A

Strano ma vero, la Lazio si presenta al Franchi con la miglior difesa del campionato. Quasi impronosticabile, se si pensa ai disastrosi numeri della passata stagione. Sarri, in estate, ha lavorato molto sul reparto difensivo, che ha subito enormi cambiamenti con gli addii di Acerbi e Luiz Felipe, senza dimenticare il cambio dei portieri. Al momento, i capitolini hanno incassato appena 5 gol, al pari dell’Atalanta. Un dato invece preoccupa la Fiorentina: la squadra di Italiano ha realizzato solo 7 reti, solo la Sampdoria (ultima in classifica) ha fatto peggio. Il trionfo per 3-0 in Conference League contro gli Hearts però potrebbe aver sbloccato i viola.

I precedenti tra Lazio e Fiorentina

Negli ultimi cinque anni, le due squadre si sono incontrate 11 volte: i viola hanno vinto solo una volta, con Iachini in panchina, pareggiato due volte e perse otto. Anche il bilancio complessivo sorride alla Lazio: su 161 confronti precedenti sono arrivate 66 vittorie, 43 pareggi e 52 sconfitte. Al Franchi però sorridono i padroni di casa con 37 vittorie, 21 pareggi e 22 sconfitte.

Fiorentina-Lazio, arbitra Maresca

L’arbitro del match sarà il napoletano Fabio Maresca: l’ultima volta che ha arbitrato al Franchi, i padroni di casa si sono imposti 6-0 contro il Genoa. La Lazio è invece la squadra più arbitrata in carriera dal direttore di gara classe 1981: il bilancio dei biancocelesti è di 11 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Lo vediamo meno fiscale nelle sanzioni disciplinari rispetto alle passate stagioni. Pompiere di professione, è un internazionale da diversi anni.

Fiorentina-Lazio, le probabili formazioni

Torna recuperabile Patric per Sarri. Per la regia della Lazio possibile avvicendamento tra Cataldi e Marcos Antonio, mentre Vecino è in vantaggio su Luis Alberto. Per la Fiorentina sono recuperati Igor, Dodò e Gonzalez, da valutare invece l’acciaccato Sottil. Bonaventura potrebbe anche non partire dal 1′.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Kouamé, Jovic, Ikoné. All.: Italiano.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Come seguire Fiorentina-Lazio, diretta tv e streaming

La diretta TV di Fiorentina-Lazio sarà trasmessa sia su Sky Sport che su Dazn. La sfida avrà inizio oggi 10 ottobre alle ore 20.45.

Il match sarà visibile in streaming sulle Smart Tv di ultima generazione compatibili e, sempre tramite app, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.