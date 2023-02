Fiorentina, Mandragora: "Vogliamo portare un trofeo ai nostri tifosi"

Il centrocampista viola ha parlato alla vigilia del match di Conference League contro il Braga al "Franchi"

“Cosa cambia in noi dalle gare di campionato a quelle di Conference League? Le prestazioni non mancano in entrambe le competizioni, semplicemente ci sta girando male in Serie A. Tuttavia, stiamo lavorando per cambiare questa tendenza”. Parola di Rolando Mandragora, che ha parlato durante la conferenza di vigilia del match contro lo Sporting Braga, ritorno dei playoff (fischio d’inizio dell’arbitro francese Benoît Bastien domani, giovedì 22 febbraio, alle 21 allo stadio “Artemio Franchi”) che danno accesso agli ottavi di finale della terza competizione europea.

Una qualificazione, quella dei viola, non in discussione in considerzione del successo per 4-0 ottenuto in Portogallo. Mandragora ha aggiunto: “Sto trovando la continuità che speravo e sono molto contento di questo. A livello di squadra, c’è voglia di portare un trofeo a Firenze. Non dobbiamo però cullarci sul risultato dell’andata. Nella maniera più assoluta”.