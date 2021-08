Fiorentina, Milenkovic: "Mai chiesto di essere ceduto"

Al centro di voci di mercato per praticamente tutta la sessione di mercato estiva, alla fine Nikola Milenkovic è rimasto alla Fiorentina per provare a risollevare una squadra nelle ultime stagioni finita nella parte bassa della classifica. Questo compito è stato affidato a Vincenzo Italiano, tecnico ex Spezia che sembra avere avuto un ruolo decisivo nella permanenza di Milenkovic a Firenze. Queste le parole del difensore classe 1997 al Corriere dello Sport:

“Avevo bisogno di capire le ambizioni del club. Italiano mi ha colpito molto per le sue idee e mi ha convinto ha proseguire il percorso a Firenze. Solo per un anno? Il futuro è oggi. Non ho mai chiesto di essere ceduto, nonostante le tante offerte”.

