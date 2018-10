Fiorentina, ottimismo per il rinnovo di Simeone

Secondo quanto riporta 'La Nazione', la Fiorentina starebbe trattando con Giovanni Simeone il rinnovo del contratto.

Attualmente la scadenza è fissata a giugno 2022 ma le diverse voci su possibili pretendenti, Tottenham su tutti, hanno convinto il club viola a blindare ulteriormente il gioiello argentino.

Al momento c'è distanza tra le richieste del giocatore e la società, sia sul lato economico che su quello della durata.

L'attaccamento alla maglia e la volontà della Fiorentina di blindare un giocatore come Simeone potrebbero però portare a una buona riuscita della trattativa.

Il Cholito era stato accostato anche all'Atletico Madrid ma proprio suo padre aveva stroncato sul nascere le voci: "Se venisse all’Atletico Madrid sarebbe un sacrificio troppo grande e giocare a pallone non deve essere un sacrificio: deve restare un gioco".

"Pensare di vederlo in una mia squadra significherebbe dargli una responsabilità che non serve e non fa bene – aveva sentenziato Diego Simeone -. Giovanni ha delle qualità di gioco che mi piacciono moltissimo e con la forza e il lavoro diventerà di certo un giocatore importante. Ma non con la mia squadra".

SPORTAL.IT | 10-10-2018 13:40