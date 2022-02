Fiorentina, Piatek: "Voglio diventare l'attaccante titolare"

10-02-2022 16:33

Per sostituire il partente Dusan Vlahovic volato a Torino, la Fiorentina di Vincenzo Italiano si è rivolta a tre profili molto differenti tra loro: Ikone, Cabral dal Basilea e la vecchia conoscenza di MIlan e Genoa Piatek, giocatore polacco che ha fatto vedere ottima cose in Serie A salvo poi non confermare le aspettative con una big.

Nel corso di un’intervista concessa a Que Golazo, Piatek ha parlato dei suoi obiettivi in maglia viola:

“La Fiorentina credo sia stata un’ottima scelta perché sia al Genoa che al Milan avevo fatto bene, mentre in Bundesliga non stava andando allo stesso modo. Sono concentrato sul mio presente che è Firenze e qui voglio far vedere tutte quelle che sono le mie migliori caratteristiche, cercando di fare più gol possibile. L’obiettivo per il 2022? Diventare l’attaccante titolare della Fiorentina e tornare in Nazionale”.

Infine, un breve commento sulla gara di stasera a Bergamo contro l’Atalanta, dove il polacco partirà dal primo minuto:

“Giochiamo contro una squadra molto forte, ma spero di riuscire a vincere e accedere alle semifinali”.

OMNISPORT