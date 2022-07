Fiorentina: pressing per Riqui Puig del Barcellona

05-07-2022 10:28

Si intensifica il pressing della Fiorentina per cercare di convincere Riqui Puig ad accettare di vestire la maglia viola.

Fisico minuto ma talento purissimo, il regista che si ispira a Xavi, ha il contratto in scadenza nella prossima stagione, con il Barcellona che non sembra interessato ad allungare l’accordo. E proprio il suo idolo, ora allenatore blaugrana, gli ha consentito di non presentarsi al raduno, confermando di fatto quanto trapelato nei giorni scorsi.

La trattativa però non è così semplice come può sembrare. L’ex giocatore viola Rui Costa infatti, presidente del Benfica, sembra che abbia intenzione di ’marcare’ i viola in questa trattativa. Gli intermediari sono a lavoro e la trattativa potrebbe decollare, anche se la formula è da costruire.

Gli spagnoli puntano a cedere il giocatore a titolo definitivo con una quotazione minore di 10 milioni di euro.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE