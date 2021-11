Fiorentina-Sampdoria: Callejon torna al gol in Serie A dopo quasi 17 mesi

30-11-2021 19:33

Quasi diciassette mesi dopo, riecco Josè Callejon . Lo spagnolo va in gol contro la Sampdoria , trovando la prima gioia con la maglia della Fiorentina e interrompendo un lunghissimo digiuno.

Callejon, infatti, non trovava la via della porta addirittura dall’ estate del 2020 : con esattezza dal 5 luglio di quell’anno, quando l’iberico vestiva ancora la maglia del Napoli . Il match in questione, è quello con la Roma post-lockdown terminato 2-1 per gli azzurri.

Al termine di quella stagione Callejon ha salutato Napoli dopo 7 annate, trasferendosi da svincolato alla Fiorentina: in viola zero goal in A e uno solo in Coppa Italia, il 28 ottobre 2020, contro il Padova .

Ora il timbro rifilato alla Samp, col suo marchio di fabbrica preferito: il taglio sul secondo palo, che in un colpo solo infrange un duplice tabù. Josè is back.

OMNISPORT