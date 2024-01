Supercoppa Italiana, i tifosi della Fiorentina si scatenano contro Italiano: "Sopravvalutato". Ma non è l'unico nella bufera

Dopo la sconfitta della Fiorentina nella prima semifinale della Supercoppa Italiana contro il Napoli, i tifosi viola hanno polemizzato sui social contro il tecnico Italiano. Ma i loro strali si indirizzano anche verso alcuni giocatori

18-01-2024 22:26

Una caduta nel vuoto pneumatico dello stadio di Riad: per la Fiorentina l’avventura nell’inedita Final Four della Supercoppa Italiana si chiude nella prima semifinale in programma, facendosi battere da un Napoli certamente non spumeggiante, ma tremendamente concreto, tanto da siglare il match con un perentorio 3-0 (reti dell’ex Simeone e sontuosa doppietta di Zerbin). E i tifosi viola sui social hanno riversato la loro frustrazione sul tecnico Vincenzo Italiano, ma non solo.

Napoli-Fiorentina: la prima semifinale di Supercoppa in breve

Le cose per i viola si sono messe male nel primo tempo, sia se vediamo i freddi numeri del risultato parziale di 1-0 a zero, con il gol dell’ex Simeone servito da Juan Jesus, che per il rigore fallito da Ikoné. Procuratosi il penalty per un intervento di Mario Rui, il francese non sfrutta però la decisione a favore della Fiorentina da parte dell’arbitro La Penna, calibrando male il tiro con la sfera che disegna una traiettoria più orientata verso la curva vuota che nello specchio della porta.

Eppure la Fiorentina non se l’è cavata male nel primo tempo, tutt’altro, ma a differenza dei rivali è mancata la conclusione in porta. Ma nella ripresa, pur con un possesso palla dalla loro, i viola non solo non riescono a rimontare, ma si fanno impallinare ulteriormente. Nonostante Italiano richiami dalla panchina Nzola e Sottil, la sostanza non cambia: la Fiorentina fatica ad essere veramente pericolosa e ad impensierire gli uomini di Mazzarri. E Zerbin segna pure una doppietta, scampando pure una tremenda capocciata sul secondo palo.

Fiorentina, i tifosi criticano le scelte di Italiano: il reparto avanzato nel mirino

Per la cronaca, Italiano è partito con un 4-2-3-1 con Beltran punta e alle sue spalle un tridente con Ikoné, Bonaventura e Brekalo. Già questo reparto ha fatto discutere i tifosi sui social: “Certo che insistere con Biraghi, Ikoné e Brekalo é pura follia, è vero che non gli comprano giocatori decenti ma insistere con brodi [sic] cosi…. è bene che se ne vada“, sbotta un tifoso contro il tecnico.

E Biraghi, che si è beccato pure un giallo e per somma di ammonizioni salterà il prossimo match di campionato contro l’Inter, è come abbiamo visto uno degli oggetti degli strali dei commentatori viola: “Ma una buona volta, spedire Biraghi in tribuna non si può?”. E ancora, un utente aggiunge: “Volevo commentare la formazione subito ma ho atteso la fine del primo tempo. Italiano mi vuoi spiegare perché giocano Brekalo, Biraghi, Ikone?? Per giunta a Ikoné fai anche tirare il rigore. Penso che te trovi piacere a perdere”.

Bufera web contro il tecnico

A proposito di Ikoné, ecco cosa scrive un altro tifoso: “Bravi… Bravo mister a far tirare il rigore a un non rigorista che 9 tiri su 10 in tutto l’arco del campionato li tira in curva.. Applausi. Almeno stasera chiedi scusa ai tifosi non fare i tuoi soliti discorsi di crescita ecc ecc… magari anche da parte tua una bella crescita non guasterebbe”. Tornando all’allenatore viola, altra stilettata da un altro utente: “La Fiorentina e Italiano sono la perfetta sintesi della parola ‘sopravvalutato'”. E per chiudere: “Il calcio champagne di Italiano è stato talmente alcolico che si sono ubriacati da soli “.

