Fioretti e Kolarov insieme: bufera social sulla vedova Astori

La morte di Davide Astori ha segnato tutto il mondo del calcio e non solo. L’ex capitano della Fiorentina, stroncato da un malore nel sonno prima della partita dei viola a Udine il 4 marzo 2018 ha lasciato una bambina, Vittoria e la sua compagna, Francesca Fioretti, volto noto al mondo dello spettacolo che dopo tre anni, oltre a chiedere la verità nel processo per la morte del giocatore, pare essersi rifatta una vita anche sentimentale. Le foto uscite in queste ore, di tenere effusioni con il giocatore dell’Inter, Alexander Kolarov, hanno colpito molto l’opinione pubblica. Non sono mancate le polemiche e i messaggi di disprezzo sui social contro la showgirl.

Morte Astori: le foto di Francesca con Kolarov

Molto discreta in merito alla sua vita privata, Francesca Fioretti non è mai apparsa, fino ad ora, con un nuovo compagno dopo la scomparsa di Davide Astori. Chi, magazine diretto da Alfonso Signorini, ha però fotografato Francesca con Kolarov, giocatore dell’Inter, ex Roma, mentre si scambiavano un bacio.

Lui, definito “l’uomo che non sorride mai“, ha alle spalle un matrimonio finito a causa dei suoi numerosi tradimenti. Da quell’unione però ha avuto due figli: Una e Nikola. Dopo aver trascorso un pomeriggio insieme, lui l’ha accompagnata in stazione a Milano e i due si sono lasciati andare ad un dolce ultimo bacio di arrivederci immortalato dai parazzi.

Gli haters contro Francesca Fioretti

Le foto della bella showgirl, in passato concorrente a Miss Italia, poi al Grande Fratello e ultimamente al fianco di Antonella Clerici nel riportare in tv la storica trasmissione Portobello, con Kolarov hanno destato grande attenzione nel mondo del gossip e soprattutto dei social. In tanti sul web hanno commentato positivamente la scelta della Fioretti di rifarsi una vita a tre anni di distanza dal grave lutto ma altrettanti l’hanno sottolineata con disprezzo: “Povero Davide”, “Astori si starà rigirando nella tomba”, ma ancora una volta ci sono coloro che intervengono in difesa della Fioretti: “Ci mancava lo sciacallaggio sulla vedova di Astori”, “Leggo commenti ignobili su Francesca Fioretti e voglio dire solo che tutto vi torna indietro. Poi non lamentatevi…”, “Che ha fatto di male? Sono passati 3 anni… ma anche se ne fosse passato 1 sarebbe stato uguale… se Kolarov la rende felice va benissimo”.

Morte Astori, la Fioretti chiede giustizia

E dire che contemporaneamente o quasi alla pubblicazione delle foto con Kolarov, Francesca Fioretti aveva deciso di rompere il silenzio dopo le indiscrezioni relative alla perizia sulla morte di Davide Astori, con un lungo post su Instagram in cui chiede la verità nel processo per la morte del capitano della Fiorentina: “Se esisteva anche la più piccola possibilità che avesse a disposizione un minuto in più, un’ora in più o la sua vita intera, io credo che quella possibilità dovesse essere esplorata, che lui meritasse di averla e che tutto ciò che l’ha ostacolata debba in caso venire alla luce. Per lui e per evitare che succeda di nuovo”.

SPORTEVAI | 04-02-2021 12:31