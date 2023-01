Firmino, rinnovo in bilico. Arriva in Italia?

06-01-2023 10:20

Firmino via dal Liverpool? Secondo alcune indiscrezioni non si tratterebbe di un’ipotesi così remota.

L’attaccante brasiliano è in scadenza di contratto a giugno e si continua a lavorare ad un rinnovo congruo con le sue aspettative, da un lato, e vicino alle esigenze del club, dall’altro.

Al momento, però, le parti sembrano lontane nonostante le pressioni di Jurgen Klopp che vorrebbe tenerselo stretto anche nelle prossime stagioni.

E così diversi club stanno alla finestra, pronti a sferrare il colpo decisivo per accaparrarsi il talento classe ’91 a costo zero. Due nomi su: Atletico Madrid e Juventus. Pare, infatti, che anche la società bianconere gradirebbe avere tra le proprie fila un giocatore esperto ma di gran classe. Bisognerà capire cosa succederà nelle prossime settimane per aver delineare una situazione un po’ più chiara.

