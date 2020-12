Flop Inter, Biasin si sfoga su Facebook e fa una richiesta

Umore sotto terra tra i tifosi nerazzurri dopo l’eliminazione dall’Europa. Lo 0-0 contro lo Shakhtar è destinato a entrare tra le pagine più nere della storia recente dell’Inter, insieme forse alla rabbia e all’indignazione per lo show di Conte davanti alle telecamere nel post gara. Di tutto questo parla Fabrizio Biasin, giornalista che non ha mai nascosto le sue simpatie per la Beneamata.

Biasin e i post su Facebook

Con i profili Twitter e Instagram hackerati, Biasin è costretto a condividere le sue opinioni soltanto su Facebook. Ecco il suo commento al fischio finale della partita con gli ucraini: “Troppo poco per passare. Questa sera. In tutto il girone”. Quindi un rimbrotto indirizzato a Conte: “È legittimo che non ti piaccia ‘un’idea di calcio’, ma in una partita in cui perdere o pareggiare non fa la differenza, mezz’ora in più al tuo giocatore con più esperienza europea non è consigliabile, è doverosa”. Chiaro il riferimento a Eriksen, chiaro anche l’invito a utilizzarlo di più ora in avanti.

Biasin e la richiesta

Non è finita, perché poi arriva una richiesta esplicita per l’allenatore nerazzurro: “Un allenatore vincente è quello che sa ammettere la sconfitta. ‘Abbiamo mancato un obiettivo importante e anche io ho sbagliato qualcosa’. Mica chissà quale devastante autocritica, solo questo. Un allenatore vincente è quello che nel giorno della sconfitta non ha paura di dire la verità”.

Biasin vs Conte, le reazioni

Tantissimi i commenti a sostegno degli strali di Biasin nei confronti del tecnico. “Chi lascia in panca Eriksen preferendo incondizionatamente gente scarsa, o chi sa usare solo un modulo, non è un allenatore”, scrive Alessio. “Peggio dell’Antonio Conte in panchina, l’Antonio Conte davanti le telecamere. Patetico, arrogante, indisponente e ignorante”, rincara la dose Alessandro. Michele fa un pensiero malizioso: “Tranquilli che se passava era solo merito suo, e iniziava a parlare di carri, di società inesistente, di presidenti in Cina“. Mentre Matteo punge sul piano B: “E aggiungerei che un allenatore intelligente è quello che sa ammettere di poter sbagliare… Avesse utilizzato il suo piano B… talmente segreto che neanche se lo ricorda…”.

SPORTEVAI | 10-12-2020 11:25