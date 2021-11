Flop Italia, il popolo della tv si sfoga con Adani: C'è ancora tempo?

16-11-2021 08:33

Per gli appassionati di calcio e di tattica resta un fuoriclasse: spiega le azioni, legge i movimenti, fa capire la tattica ma quando esonda dal terreno strettamente tecnico Lele Adani rischia di inciampare, come capitava anche a Sky. Il debutto come seconda voce per la telecronaca della Nazionale per l’ex difensore non poteva essere peggiore. Italia senza gol con l’Irlanda del Nord e condannata agli spareggi per qualificarsi ai Mondiali. Eppure in tv Adani è rimasto ottimista fin quasi al 90′, nonostante l’evidenza di una nazionale incapace di tirare in porta.

I tifosi criticano la telecronaca di Adani

Sui social è un tiro al bersaglio su Adani: “Non è la prima volta che Adani non è oggettivo. Comprendo che un bel gioco sia più gradevole da vedere ma non tutte le squadre possono farlo e in quel caso meglio un gioco pragmatico che cercare di fare un gioco che ti porterà solo a perdere in modo più netto” o anche: “Caro Adani continuavi a professare il bel gioco e che dovevamo continuare a giocare così questa partita… A posto siamo!” e ancora: “”Primo tempo dominato”, “approccio perfetto a parte qualche imprecisione”, “è questo il calcio che sappiamo e dobbiamo fare”. Raccontare le partite sulla base della simpatia o antipatia per l’allenatore non depone a favore di professionalità e competenza”.

Uno dei tormentoni della serata è stata la frase “c’è ancora tempo“, ripetuta da Adani dall’inizio alla fine della gara: “Chissà se nella realtà parallela di Adani dove sembravamo il Barcellona di Guardiola alla fine ci siamo qualificati per i mondiali ieri sera” o anche: “Ore 5.45 del 16 novembre 2021. “c’è ancora tempo.” cit Adani” oppure: “Non bastava lo scempio visto stasera. Ci mancava solo Adani che fino all’85’ diceva, “c’è tempo!” “va bene!”..” e infine: “Saremo anche superiori a livello tecnico caro Adani ma non abbiamo mai tirato in porta per cui i tuoi schemi contro schemi e filosofie sai a cosa servono se non tiri in porta ?”.

