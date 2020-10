Flop Juve, per Chirico un solo colpevole: è rivolta social

La Juventus di Pirlo non decolla e lascia per strada punti pesanti anche a Crotone. Imbottita di seconde linee, la formazione bianconera rimedia solo un pari allo Scida, un 1-1 che la allontana già in modo significativo dalla vetta della classifica. Al momento Bonucci e soci sono a quota 8, ma senza la vittoria a tavolino sul Napoli – che deve passare attraverso altri quattro gradi di giudizio – sarebbero addirittura a 5.

Crotone-Juve, l’analisi di Chirico

A commentare la prestazione dei bianconeri, con un breve video a caldo postato subito dopo la conclusione della partita, è Marcello Chirico nel consueto editoriale sul sito IlBianconero. “Una gara che la Juve non avrebbe meritato di vincere, anche se avrebbe dovuto farlo. Le attenuanti ci sono, le tante assenze in primis, ma la verità è che questa gara è stata pesantemente influenzata dall’arbitraggio di Fourneau“, dice il giornalista-tifoso juventino.

Crotone-Juve, la moviola

Quindi un elenco puntuale degli episodi sotto la lente d’ingrandimento della moviola: “Si sa, ai tifosi juventini non piace parlare degli arbitri e usarli come alibi degli insuccessi – prosegue Chirico – ma a volte è doveroso. Dalla follia Chiesa al fuorigioco di Morata, i gialli e il rigore causato da Bonucci. Una decisione dopo l’altra, molte sbagliate, sicuramente pesanti per il risultato finale. Faranno discutere, lo stanno già facendo”.

Juve penalizzata? Tifosi divisi

Alcuni supporter bianconeri si accodano al giornalista: “Il Palazzo vuole fermare la Juve“, è la certezza di Antonio. “Solo contro la Juve si giudicano con accanita pignoleria certi fuorigioco”, si lamenta Stefano. “Non sono complottista, ma ormai è evidente che quest’anno è stata decretata a tavolino la fine del ciclo juventino, si vuole evitare a tutti i costi il decimo scudetto di fila”, sostiene Francesco. Altri tifosi invece puntano l’indice verso Pirlo e la società: “Quindi il problema sarebbe l’arbitro?”, chiede ironicamente Antonio. Anche Alan è sarcastico: “Ma quale arbitro, la verità è che avremmo dovuto vincere in 7 contro 11 con questo Crotone“.

Il piagnisteo di Chirico visto dai tifosi delle altre

I commenti dei tifosi delle altre squadre sono invece rivolti proprio a Chirico e al suo “piagnisteo”, proprio lui che aveva sempre bacchettato presunti vittimismi e lamentele altrui. “Ah adesso è colpa dell’arbitro: non era l’alibi dei perdenti?”, chiede Salvatore. “Per ora con le squadre forti meglio giocarsela a tavolino”, suggerisce Giuseppe. “A me sembra che il direttore di gara abbia solo applicato alla lettera il regolamento e sappiamo che a voi il rispetto delle regole piace molto”, è il caustico commento di Carmelo.

SPORTEVAI | 18-10-2020 10:10