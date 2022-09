21-09-2022 12:50

Quando nello scorso calciomercato di gennaio l’Inter prelevò dall’Atalanta Robin Gosens per 25 milioni di euro (15 più 10 di bonus) critica e tifosi applaudirono l’operazione: seppur reduce da un serio infortunio l’esterno tedesco rappresentava una soluzione ottimale per una squadra che di lì a poco avrebbe perso Ivan Perisic, in scadenza di contratto.

Gosens delusione dell’Inter

Nei piani della dirigenza nerazzurra Gosens sarebbe dovuto diventare il titolare della fascia sinistra nel collaudato 3-5-2 di Simone Inzaghi, invece il suo ambientamento all’Inter s’è bloccato e il tedesco è finito presto ai margini del progetto tecnico dell’allenatore ex Lazio.

Dopo le 7 presenze e i 162 minuti dello scorso campionato, Gosens in questa stagione ha messo assieme solo 3 partite da titolare, una sola delle quali in campionato, alla 1a giornata contro il Lecce. E i minuti nella serie A 2022/23 sono appena 122’: Inzaghi, infatti, ha alternato sulla fascia sinistra Darmian e Dimarco, preferendo entrambi al tedesco.

L’Inter e il colpevole del flop Gosens

L’operazione Gosens, dunque, al momento non può che essere definita un flop per l’Inter, ma è sulla responsabilità di questa delusione che i tifosi nerazzurri si sono divisi sui social network: per alcuni il giocatore non è da Inter, per altri la colpa è di Inzaghi che non ha lavorato bene sul suo recupero e sull’inserimento nel gioco di squadra.

“Se Gosens non gioca non so come possa trovare fiducia”, commenta Guglielmo, schierandosi in difesa del giocatore e contro Inzaghi. “Ancora fiducia a questi perdenti strapagati??”, ribatte Marco polemicamente. Per Francesco la responsabilità è di Inzaghi: “Inzaghi non lo vede perché non è un allenatore. Uno che mette Dimarco braccetto non si può definire allenatore. Ad uno che cambia in 70 minuti 4 volte la difesa gli dovrebbero strappare il patentino e risarcire i club in cui ha allenato”.

Giovanni allarga la critica alla dirigenza: “Se un allenatore incapace non vede bene un calciatore interviene la società a fargli capire che non può continuare a sbagliare. Quando vuole una squadra a sua immagine e somiglia se la compri”.

I tifosi dell’Inter attaccano il giocatore

Antonio, invece, si schiera contro Gosens: “In quei pochi minuti ha giocato con il freno a mano, sempre tirato indietro la gamba per paura di infortunarsi di nuovo. Il grande acquisto di Marotta che se non sono rotti non li prende… Avrei preferito Kostic e abbozzato una trattativa per Udogie”. Alessandro concorda: “Ve la prendete con Inzaghi, ma è anche vero che in quei pochi minuti Gosens non è che abbia fatto granché”.

Giacomo, infine, individua un altro colpevole: “Secondo chi lo ha acquistato doveva sostituire Perisic ed era un grande affare. Stavolta non c’entrano né Inzaghi, né Zhang: la colpa è di Marotta”.