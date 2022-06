Florenzi lascia il ritiro azzurro: "A Roma per un piccolo intervento"

12-06-2022 11:59

Alessandro Florenzi non disputerà l’ultima partita della Nazionale contro la Germania prima della pausa estiva: l’esterno del Milan ha comunicato che tornerà a Roma per sottoporsi a un intervento.

“Torno a Roma per un piccolo intervento non legato al calcio programmato da mesi. Dispiace lasciare questo gruppo straordinario…Forza Azzurri!”, è il post che il giocatore rossonero ha diffuso sul suo profilo ufficiale di Instagram. L’Italia è in testa al suo gruppo di Nations League con 5 punti contro i 4 dell’Ungheria. La Germania è a 3 punti, l’Inghilterra ultima a 2.