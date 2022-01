Focolaio Hellas Verona: 10 casi di Covid. Donnarumma e Buffon positivi

04-01-2022 16:50

Continua a destare preoccupazione la situazione epidemiologica, anche in chiave campionato. Secondo quanto riferito, in via ufficiale, da un comunicato del Verona sono 10 tra calciatori e membri dello staff – dei quali non è stata rivelata l’identità – che sono risultati positivi al tampone.

Il comunicato dell’Hellas Verona: focolaio da 10 positivi

L’Hellas Verona ha comunicato

“che – attualmente – dieci componenti del gruppo squadra (di cui otto calciatori e due membri dello staff), tutti regolarmente vaccinati, sono positivi al Covid-19 dopo test specifici effettuati nelle scorse ore. La società ha attivato sin da subito tutte le procedure nel rispetto delle normative vigenti ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”.

Prima conseguenza, la cancellazione della conferenza prepartita di Tudor, ma si tratta quasi di un atto dovuto perché adesso come specificato nella parte finale della nota occorrerà capire cosa deciderà la Asl veronese in merito all’eventuale partenza del gruppo squadra per La Spezia, dove dovrebbe giocare giovedì alle 14.30.

In casa Napoli, alla negatività di Petagna è seguita la notizia di una nuova positività: Malcuit infatti ha contratto il coronavirus ed è risultato positivo al test.

Udinese: altro focolaio da 7 giocatori

Anche l’Udinese, nel pomeriggio di martedì 4 gennaio, ha diffuso la notizia della positività di 7 calciatori e due membri dello staff, in un comunicato ufficiale.

“Udinese Calcio comunica che, in seguito agli screening specifici cui regolarmente si sottopongono tutti i componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati 9 casi di positività al Covid-19 (7 calciatori e 2 membri dello staff). Il Club ha immediatamente attivato tutte le procedure in osservanza delle vigenti norme e protocolli ed ha informato le autorità sanitarie competenti con cui è costantemente in contatto”, si legge.

Giovedì 6 gennaio, alle ore 20:45, è in calendario il match contro la Fiorentina in trasferta; come per il caso dell’Hellas a decidere se si giocherà o meno saranno le autorità sanitarie competenti.

PSG: Donnarumma positivo

Dopo le dichiarazioni di lunedì, oggi è risultato positivo al testa anche Gigi Donnarumma. Lo ha da poco ufficializzato il Psg, precisando che Juan Bernat è risultato invece negativo al tampone effettuato nella giornata di lunedì; il numero di calciatori oltre Lionel Messi risultati positivi al Covid sale dunque a sei.

Buffon positivo al Covid

Contrariamente a Hellas Verona, il Parma ha invece deciso di rendere di pubblico dominio la notizia della positività al Covid di Gianluigi Buffon. Il Parma ha annunciato che nel corso delle procedure di pre-screening richieste ai giocatori in vista della ripresa dell’attività agonistica prevista, è emersa sua positività.

“Il calciatore è stato già posto in isolamento, secondo le direttive federali e ministeriali. Nella giornata di oggi, prima della seduta d’allenamento, verrà effettuato, secondo la normativa prevista, uno screening a tutto il Gruppo Squadra”.

La situazione è sotto osservazione e le procedure sono state avviate come da protocollo. Il totale dei calciatori e degli addetti ai lavori dei club in Serie A positivi ammonta a 70 persone.

VIRGILIO SPORT