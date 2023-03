All’esterno dell’albergo è scattata una rissa tra i giocatori della squadra sudamericana e gli agenti della Policìa Nacional: il portiere Gallese trattenuto fino alle 5 di notte in commissariato

28-03-2023 13:07

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Una scena incredibile è accaduta ieri a Madrid all’arrivo della nazionale del Perù, che stasera scenderà in campo per un’amichevole col Marocco al Civitas Metropolitano, lo stadio dell’Atletico: i calciatori sudamericani sono stati aggrediti dalla polizia spagnola, che li ha scambiati per tifosi. E il portiere Pedro Gallese ha trascorso quasi tutta la notte in commissariato.

La rissa tra il Perù e la polizia spagnola

L’amichevole in programma stasera al Civitas Metropolitano tra Perù e Marocco avrebbe dovuto essere una festa per la numerosa comunità sudamericana della capitale spagnola, invece s’è trasformata in un caso internazionale. Ieri sera, al momento dell’arrivo in albergo, i calciatori della nazionale del Perù sono infatti venuti a contatto con la polizia spagnola – la Policìa Nacional – scatenando una rissa immortalata anche in alcuni video che hanno fatto il giro del web.

Lo scambio di accuse tra il Perù e la Policìa Nacional

Le versioni della polizia spagnola e dello staff della nazionale del Perù sull’origine della rissa sono discordanti. Secondo le forze dell’ordine, l’atmosfera si sarebbe surriscaldata quando alcuni dei 300 tifosi del Perù, arrivati all’esterno dell’hotel Eurobuilding (vicino al Bernabeu) per salutare i propri beniamini, hanno acceso alcuni fumogeni. I poliziotti sarebbero intervenuti per spegnerli, causando la reazione dei giocatori che avrebbe originato la rissa.

Secondo il Consolato peruviano a Madrid, invece, la Policia avrebbe attaccato senza motivo i calciatori mentre questi stavano salutando i tifosi, probabilmente perché non li avevano riconosciuti.

Perù, il portiere Gallese trattenuto in commissariato

Secondo la polizia, a fare le spese dello scontro sarebbe stato un agente, ferito a un occhio. Il quotidiano spagnolo As, invece, riporta che sono rimasti feriti il portiere peruviano Gallese, l’attaccante Valera e il centrocampista Yotùn. Inoltre a zuffa conclusa, all’interno dell’albergo un poliziotto sarebbe stato sul punto di aggredire un altro giocatore peruviano, il difensore Zambrano, prima di essere fermato dai colleghi.

Secondo la versione delle forze dell’ordine spagnole il portiere Gallese è stato poi fermato dalla Policìa e trattenuto in commissariato fino alle 5 del mattino insieme ad altri due membri dello staff del Perù. Il Consolato peruviano ha invece smentito tale notizia, sostenendo che i due membri dello staff si sarebbero presentati in maniera volontaria in commissariato.