Il tecnico tedesco s'infuria a bordo campo con l'invasore che, scivolando in corsa, ha travolto Robertson e Jones

06-03-2023 13:54

Di folle nella partita tra Liverpool e Manchester United di Premier League non c’è stato solo il risultato, un roboante 7-0 maturato per giunta quasi interamente nel secondo tempo, dopo l’1-0 dei primi 45′. Le telecamere non hanno indugiato (come secondo le regole imposte ormai da tempo alle riprese tv) su quanto aspetto, ma dopo la rete del 7-0, arrivata al minuto numero ottantotto grazie a Roberto Firmino (subentrato al 79′ a Cody Gakpo, autore di una doppietta, insieme a quelle di Darwin Nuñez e Mohamed Salah), si è registrata l’invasione di campo di un giovane tifoso di casa. Che ha provocato non pochi problemi…

Liverpool-Manchester United: tutti in estasi sul 7-0, poi Klopp s’infuria

Inizialmente il tecnico tedesco festeggia e se la rida in panchina in compagnia dello staff tecnico e delle riserve, ma dopo pochi attimi, la sua espressione cambia radicalmente. Dalle parti della porta del Manchester United di Erik ten Hag infatti, un ragazzo perde la testa al gol del 7-0 e accede al campo. La sua intenzione è quella di scattare verso i propri beniamini per eludere il “placcaggio” di steward e forze dell’ordine. Tuttavia, proprio mentre l’invasore sta per raggiungere il capannello in festa dei Reds, perde l’equilibrio travolgendo Andrew Robertson e causando un effetto domino, in cui finisce colpito anche Curtis Jones.

Ecco il motivo della furia a metà campo di Klopp

Fortunatamente, per entrambi, nessuna grave conseguenza, solo qualche acciacco risolto entro la fine della partita. Per l’invasore, dopo il brusco blocco e messa in manette da parte delle guardie, gli improperi lanciatigli addosso dallo stesso Klopp. Che da sorridente diventa spiritando, urlando a squarciagola contro il ragazzo autore della bravata. Klopp era così arrabbiato, che è stato trattenuto dalla panchina degli ufficiali di campo. Il tecnico tedesco non poteva credere, a margine di una stagione già così difficile, di perdere due giocatori in maniera tanto stupida…