La signora Veronique ringraziata dai fan inglesi: gli ostacoli da lei posti al trasferimento del figlio spinsero i Red Devils a optare per l’alternativa Casemiro, rivelatosi decisivo in Carabao Cup

28-02-2023 14:30

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Chissà cosa pensa Veronique Rabiot, mamma del centrocampista della Juventus Adrien, delle tante dediche che i tifosi del Manchester United le hanno rivolto sui social network dopo la vittoria della Carabao Cup da parte dei Red Devils. Ma qual è la ragione dei tanti pensieri rivolti alla signora Rabiot da parte di tifosi inglesi?

Casemiro firma la Carabao Cup dello United

Domenica pomeriggio il Manchester United guidato dal tecnico olandese Erik Ten Hag ha conquistato la Carabao Cup, ovvero la Coppa di Lega inglese, battendo il Newcastle per 2-0. Grazie a questo successo, i tifosi dei Red Devils sono tornati a festeggiare un trofeo nazionale dopo 6 anni: l’ultimo ero stato la Carabao Cup del 2017, anno in cui lo United aveva conquistato anche l’Europa League.

Sul successo dei Red Devils ha messo la firma Casemiro, centrocampista ex Real Madrid autore del gol che ha sbloccato la partita: proprio al mediano brasiliano è legato il motivo delle dediche rivolte alla mamma di Rabiot dai tifosi inglesi.

United, la mamma di Rabiot decisiva per l’arrivo di Casemiro

Casemiro è arrivato al Manchester United nello scorso agosto per 70 milioni di euro, un trasferimento che però i Red Devils completarono soltanto dopo che era tramontata la trattativa con la Juventus per l’acquisto di Adrien Rabiot. Il francese era la prima scelta dello United, che aveva anche trovato l’accordo con la Juve sul prezzo del cartellino del centrocampista (20 milioni di euro). A bloccare l’affare fu Veronique Rabiot, madre e agente del giocatore, che dopo aver chiesto un ingaggio da 10 milioni di euro più bonus (3 milioni in più rispetto a quello percepito dal figlio in bianconero) avanzò una richiesta di 10 milioni di euro in commissioni. Lo United si spazientì e fece saltare l’affare, rivolgendo le sue attenzioni su Casemiro che, oggi, viene ritenuto dai tifosi inglesi il vero segreto della rinascita dei Red Devils.

Le dediche dei tifosi inglesi alla mamma di Rabiot

Ecco perché, dopo il trionfo in Carabao Cup, i tifosi del Manchester United hanno postato sui social diverse immagini di Casemiro dedicate alla mamma di Rabiot. “Dobbiamo mandare una medaglia alla mamma di Rabiot. Questo è il suo successo”, scrive Red su Twitter.

“Vorrei ringraziare Veronique Rabiot per aver spinto il club a prendere Casemiro”, aggiunge BSuperman. “La madre di Rabiot mi ha cambiato la vita”, esagera Ayushman, postando una foto di Casemiro con la Carabao Cup tra le mani.