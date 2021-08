Fondo, Paltrinieri ci prova: "Lui darà tutto"

Gregorio Paltrinieri ci prova. Dopo l’argento negli 800 metri e il quarto posto nei 1500, il nuotatore azzurro, reduce dalla mononucleosi, va a caccia di una medaglia nel nuoto di fondo: giovedì c’è la 10 km in acque libere.

Il tecnico Fabrizio Antonelli non esclude nulla: “L’argento di Gregorio è stata una medaglia conquistata con temperamento, determinazione, grande personalità, che dimostra come nulla gli è precluso a priori. Gregorio darà il massimo. Le conclusioni le trarremo alla fine“. I favoriti per la medaglia sono l’olandese Weertman, il francese Olivier, il tedesco Wellbrock e l’ungherese Mellouli.

OMNISPORT | 04-08-2021 18:57