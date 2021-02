Fonseca: "Abbiamo giocato ma la Juve ha fatto gol"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha commentato così ai microfoni di Sky la sconfitta per 2-0 contro la Juve all’Allianz Stadium: “Non abbiamo fatto bene solo all’inizio della partita, ma in tutta la gara. Non possiamo dimenticare di aver affrontato la Juve, che si è difesa bene e ha Cristiano Ronaldo che ha segnato alla prima opportunità. I numeri sono numeri, ha vinto la squadra che ha fatto gol. Abbiamo avuto più tiri e palleggio, ma vince chi fa gol. Voglio valutare la prestazione della squadra. Abbiamo avuto coraggio di venire qui e fare il nostro gioco. Il non far giocare Dzeko dall’inizio è stata una mia scelta, Mayoral sta giocando molto bene”.

OMNISPORT | 06-02-2021 20:47