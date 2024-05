Fonseca al Milan, è fatta: spuntano durata e cifre del contratto, ma i tifosi si ribellano

Accordo raggiunto per il successore di Pioli: il portoghese è pronto a firmare un biennale con opzione per una terza stagione. Ma i supporter non gradiscono e protestano sul web

Pubblicato: 24-05-2024 18:06 Condividi