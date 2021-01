Fonseca: "Zaniolo? Non mi interessa la vita privata"

Riparte dalla Sampdoria il campionato della Roma. I giallorossi infatti, affronteranno domenica pomeriggio i blucerchiati in una sfida valida per il quindicesimo turno del campionato di Serie A che di fatto apre ufficialmente il 2021 calcistico delle due squadre.

Paulo Fonseca ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia, parlando però prima di tutto del momento generale della Roma.

“Tornare a giocare dopo una sosta può essere sempre un’incognita, ma noi ci stiamo preparando bene e siamo tornati molto motivati in campo. La squadra si è allenata bene e siamo pronti per il nuovo anno. Anzi, io avrei preferito una sosta più lunga, ma non è possibile”.

Si passa così alla Sampdoria, al tipo di avversario e alla preparazione che hanno svolto i giallorossi.

“Visto che qualche giocatore ha lasciato l’Italia in queste vacanze, al ritorno abbiamo fatto degli allenamenti individuali, per precauzione contro il Covid-19. La Sampdoria è una squadra forte, ha fatto sempre risultato contro le big, Ranieri sta facendo un ottimo lavoro e domani mi aspetto una gara difficile”.

Paulo Fonseca poi passa alla rassegna di qualche “caso” individuale tra i suoi giocatori, inevitabile partire da Zaniolo.

“Non mi interessa la vita privata dei giocatori, Zaniolo quando è qui con noi è un ottimo professionista. Pastore? Sta migliorando ma non è ancora pronto per essere convocato. Gli infortuni di Pedro e Calafiori? Forse serviva una pausa più lunga per recuperarli, ma non è possibile. Domani giocherà Cristante? Vedremo.

Infine, capitolo sul nuovo arrivato in dirigenza, Tiago Pinto.

“Stiamo parlando normalmente, ora aspettiamo che Tiago arrivi per continuare a parlarne. Ma sì, stiamo parlando”.

