Football NFL, Bill Belichick dice addio ai New England Patriots dopo 24 anni. Si chiude un'era irripetibile

Ufficiale l'addio dell'head coach che in coppia con Tom Brady ha reso immortale la franchigia del Massachusetts. Potrebbe ripartire dai Falcons e battere altri record.

13-01-2024 16:00

Anche il cielo ha deciso di “piangere”, in una sorta di estremo saluto che ha fatto posare il velo su una storia lunga 24 anni. Quella tra Bill Belichick e i New England Patriots, ufficialmente chiusa da poche ore con l’annuncio ufficiale dell’addio dello storico head coach dei Pats. Che prima di lui erano una franchigia assolutamente nella media, ma che dopo di lui nell’immaginario collettivo rappresentano una delle massime espressioni che lo sport made in Usa ha saputo generare e tramandare ai posteri. La fine di un’era, con i ficchi di neve scesi durante l’ultima partita contro i Jets a rendere ancor più speciale il passo d’addio.

La fine di un’era: New England si affida a Jerod Mayo

Sotto quella neve, Belichick avrà ripensato a chissà quante ore passate là fuori al freddo in quel di Boston (e d’inverno da quelle parti il termometro morde, eccome). La sconfitta per 17-3 non ha sorpreso nessuno: i Patriots hanno vissuto una stagione in anticamera (4-13 il record, il peggiore dell’era Bill), un po’ come tutte le ultime da quando (marzo 2020) Tom Brady ha deciso di salutare il coach col quale ha costruito la dinastia più vincente del football americano nel nuovo millennio.

Ma il trapasso è stato mistico, con la netta sensazione di trovarsi di fronte a un punto di non ritorno. E col testimone passato a Jerod Mayo, in passato linebacker di New England che Belichick ben conosce, tanto da aver voluto mettere per iscritto una clausola (d’intesa con i vertici della franchigia) per farlo diventare il suo successore nel momento in cui avrebbe annunciato l’addio. Che è un addio ai Patriots, non al mondo del football, perché adesso si scatenerà la caccia a portarlo a libro paga.

Il libro dei record: ne resta uno soltanto da raggiungere

I libro dei record annovera il termine Belichick in tante voci. Ma c’è un record che più di ogni altro potrebbe stimolarlo ad andare avanti ancora per qualche altra stagione, al netto delle 72 primavere che festeggerà ad aprile: le 347 vittorie in carriera da Don Shula, 14 in più rispetto alle 333 conquistate da Belichick. Le 12 partecipazioni al Super Bowl, considerando anche quelle come assistant coach (9 da head coach con 6 titoli vinti, tutti ai Patriots) rappresentano a loro volta un record: con un’altra vittoria nella madre di tutte le partite staccherebbe anche George Halas e Curly Lambeau nella speciale classifica all time dei plurivincitori.

Per questo Bill ha fatto capire di non volersi ancora fermare: gli Atlanta Falcons paiono la franchigia che più di ogni altra avrebbe i requisiti per convincerlo ad accettare il nuovo incarico, cercando di aprire un nuovo ciclo (probabilmente l’ultimo) per inseguire gli ultimi primati e poi concedersi il meritato riposo.

Belichick e Brady, la coppia che ha riscritto la storia

Il nome di Belichick sarà però sempre legato al binomio con Tom Brady, forse il più iconico e anche il più vincente della storia dello sport americano. Prima dell’avvento di TM12, i Patriots non avevano nemmeno un titolo in bacheca, che oggi è una delle più lucenti di tutto lo sport made in USA. Con l’addio dell’head coach si chiude definitivamente un’era, peraltro irripetibile, che ha segnato due lustri di storia del football NFL.

Un’era segnata dall’estro, il genio e la fantasia di un personaggio che ha spesso diviso l’opinione pubblica, poiché non troppo simpatico (ha sempre detestato le conferenze stampe, famose per le sue risposte abbastanza stringate) e spesso anche piuttosto tagliente nelle dichiarazioni. Il classico tipo che o si odia o si ama, ma che in fondo ha saputo lasciare una traccia talmente profonda da far scivolare certi suoi lati spigolosi in soffitta.

Partono i play-off: le sfide del Super Wild Card Round

L’annuncio dell’addio di Belichick dai Pats è arrivato alla vigilia del Super Wild Card Round, col quale i play-off NFL prendono ufficialmente il via (tra un mese a Las Vegas sarà tempo di Super Bowl). Queso è il programma completo delle 6 gare, tutte trasmesse in esclusiva su Dazn (con gli orari italiani): Houston-Cleveland (sabato 13 gennaio, ore 22,30), Kansas City-Miami (domenica 14 gennaio, ore 2,00), Buffalo-Pittsburgh (ore 19,00), Dallas-Green Bay (ore 22,30), Detroit-LA Rams (lunedì 15 gennaio ore 2,00), Tampa Bay-Philadelphia (martedì 16 gennaio ore 2,15). Baltimore Ravens e San Francisco 49ers, che hanno chiuso in vetta alle rispettive conference al termine della stagione regolare, entreranno in gioco a partire dal Divisional Round del prossimo fine settimana.