Formazioni ufficiali Fiorentina-Cagliari: gioca Saponara, fuori Callejon

24-10-2021 14:57

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-CAGLIARI

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Saponara, Vlahovic, Nico Gonzalez.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Nandez, Marin, Deiola, Lykogiannis; Keita, Joao Pedro

Italiano conferma in attacco Vlahovic, nonostante la rottura delle scorse settimane con la società, e al suo fianco inserisce Saponara assieme a Nico Gonzalez: Callejon partirà dunque dalla panchina. In difesa tocca a Venuti e non a Odriozola, con Martinez Quarta che vince il ballottaggio con Igor e Nastasic. In mezzo al campo ecco Maleh.

Strootman in panchina nel Cagliari, privo di Godin. I sardi si schierano con un 3-5-2 con Caceres, Ceppitelli e Carboni davanti a Cragno, un quintetto di centrocampo formato da Zappa, Nandez, Marin, Deiola e Lykogiannis e la coppia offensiva Keita-Joao Pedro.

