Formazioni ufficiali Verona-Lazio: fuori Luis Alberto

24-10-2021 14:55

Dopo il successo per 3-1 contro l’Inter e il pari a reti bianche con il Marsiglia in Europa League, la Lazio di Maurizio Sarri è di scena a Verona contro l’Hellas di Igor Tudor.

Il tecnico di Spalato punta ancora sul suo 3-4-2-1 con il terzetto di difesa formato da Günter, Casale e Dawidowicz. Conferme anche in mezzo al campo con la coppia Ilic-Veloso, mentre sugli esterni agiscono Faraoni e Lazovic.

In avanti, Simeone scalpita e si riprende il posto da titolare a discapito di Kalinic. Alle spalle ci sono Antonin Barak e Gianluca Caprari.

Emergenza in difesa per Maurizio Sarri, che deve rinunciare ai titolari Luiz Felipe e Acerbi, entrambi fuori per squalifica. Al loro posto ci sono Patric e Radu, con Marusic e Hysaj sulle corsie laterali a completare il quartetto.

In mezzo al campo, Luis Alberto si accomoda per la terza volta di fila in panchina: Sarri regala una chance ad Akpa Akpro dall’inizio, con Lucas Leiva e Milinkovic-Savic.

In avanti torna Pedro dopo il turnover in Europa League. Lo spagnolo completa il reparto avanzato con Ciro Immobile e Felipe Anderson.

FORMAZIONI UFFICIALI

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Patric, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Akpa Akpro; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

