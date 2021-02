Formula 1, Domenicali accelera sulle Sprint Race

Il CEO della Formula 1 Stefano Domenicali accelera sulle Sprint Race, che potrebbero essere introdotte sottoforma di test in 3 Gran Premi di questo Mondiale di Formula 1. “Il nostro obiettivo è cercare di offrire agli appassionati qualcosa di nuovo ed eccitante. Quindi l’idea che abbiamo condiviso, ricevendo un ottimo feedback da tutti, consiste in un format nuovo che avrà la qualifica al venerdì e una gara sprint al sabato che determinerà la griglia di partenza per la gara domenicale”.

“Questo ci darà l’emozione di un grande weekend che porterà benefici a tutte le parti coinvolte. Continuiamo a discuterne con i team e la FIA, per arrivare ad una decisione definitiva prima dell’inizio della stagione in Bahrain”, sono le parole riportate da Racefans.

OMNISPORT | 28-02-2021 13:34