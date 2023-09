F1, Gp Giappone: info, orari e dove vedere la diretta in tv e in streaming

Tutto pronto per la sfida sul tracciato di Suzuka: Max Verstappen punta all'undicesima vittoria in stagione. Le parole dell'olandese e di Carlos Sainz

23-09-2023 10:33

Dopo la vittoria di Carlos Sainz a Singapore, la Formula 1 è pronta a tornare in pista. Per le monoposto è giunto il momento di disputare la seconda delle ultime otto gare del campionato, tutte lontano dall’Europa, con esattezza sul circuito storico di Suzuka per il Gran Premio di Giappone.

Verstappen ha visto interrotta la striscia di dieci vittorie consecutive e con il suo team, in Asia, e ha dovuto rimandare i festeggiamenti per il titolo mondiale costruttori. Ma il Giappone è già tornato on fire conquistando la pole position. Le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, reduci dalla vittoria dello spagnolo a Marina Bay appena una settimana fa cercheranno di continuare la striscia di risultati positiva magari avvicinando la Mercedes nella classifica costruttori.

GP di Giappone: dove vederlo in diretta tv e streaming

La Formula 1 è pronta a regalare nuovamente emozioni. Il Gran Premio di Giappone è pronto a regalare le emozioni con la sua trentasettesima edizione. Sia le qualifiche sia la gara saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, al canale 201, e su Sky Sport F1 HD, al canale 207. In streaming, invece, basterà accedere all’app SkyGo. Inoltre, sarà possibile vedere il GP di Giappone anche differita su TV8, al canale 8 del Digitale Terrestre, in maniera gratuita.

Gp Giappone: i dettagli del circuito di Suzuka

Il tracciato di Suzuka in Giappone,noto come Suzuka International Racing Course, è tra i circuiti poco impegnativi per i freni: in una scala da 1 a 5 ha un indice di difficoltà di 1, eguagliato solo da Silverstone. Per realizzare un giro buono a Suzuka bisogna curare tutti i dettagli a causa delle pendenze del tracciato e della conformazione a 8 che la rende l’unica pista del Mondiale con un sottopasso, tra le curve 9 e 10, e un cavalcavia. ​

L’ultimo ad aver vinto il GP di Suzuka è stato Max Verstappen, con il podio che si è completato con le due Ferrari di Leclerc e Sainz. Storicamente, invece, il pilota ad aver conquistato più volte il primo posto è Michael Schumacher, arrivato a quota sei successi.

Gp Giappone: Verstappen in pole, Ferrari staccate

Max Verstappen si prende la pole position nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2003 di Formula 1. L’olandese della Red Bull, come successo fin qui in tutto il week end nelle libere, ha dominato anche la sessione di qualifica davanti alle due McLaren di Piastri e Norris. Seconda fila per la Ferrari di Leclerc, terza fila per Perez e Sainz.

Gran Premio di Giappone 2023 in tv: diretta Sky (differita Tv8)

Venerdì 22 settembre

Prove Libere 1: ore 4:30 – 5:30

Prove Libere 2: ore 8:00 – 9:00

Prove Libere 3: ore 4:30 – 5:30

Qualifiche: ore 8:00 – 9:00 (Tv8 in chiaro ore 15)

Gara: ore 7:00 (Tv8 in chiaro ore 16.30)

Per seguire la cronaca testuale del Gp la migliore è qui su Virgilio Sport