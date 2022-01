Formula 1, la FIA pensa alla vaccinazione obbligatoria

14-01-2022 17:40

Anche in Formula Uno, come nel tennis, la vaccinazione obbligatoria potrebbe presto diventare la conditio sine qua non per gareggiare e operare nel circus.

La FIA infatti, osservando ciò che sta accadendo a Djokovic in Australia, sta seriamente prendendo in esame quest’opzione e potrebbe concretizzare il tutto nelle prossime settimane.

“Sappiamo che in alcuni luoghi, in alcuni paesi, ed in alcuni eventi, la vaccinazione obbligatoria sta andando avanti. È qualcosa che potremmo considerare, ma nulla è stato deciso al momento” ha ammesso all’agenzia di stampa DPA il Direttore delle Operazioni della FIA Bruno Famin.

Sulla questione, in tanti di recente stanno mostrando grande sensibilità dicendo la loro. Fra questi c’è anche il team principal della Mercedes Toto Wolff che ha parlato della pandemia tirando in ballo gli effetti che questa ha avuto sulle vite dei bambini.

“Sono stati ovviamente derubati di anni molto importanti. È stata una sofferenza silenziosa per loro, e potremo valutare meglio le conseguenze sociali ed emotive solo tra molti anni. Non ne siamo ancora fuori, ma spero che anche queste cicatrici guariscano” ha affermato il dirigente austriaco a FAZ.

