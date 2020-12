Formula 1, Leclerc: "In vista del 2021 dobbiamo essere realisti, ma anche ottimisti”

Nonostante qualche difficoltà di troppo incontrata nel 2020, Charles Leclerc è pronto ad accendere il motore della sua ferrari in vista della stagione che inizierà in Australia.

Il pilota monegasco ha parlato delle speranze per il 2021, sottolineando come l’obiettivo sia quello di dare il massimo fin dal primo appuntamento della stagione senza mai abbandonare la speranza di salire sul gradino più alto del podio. Per questo motivo, cercherà di tirare fuori il 110% dalla SF21 che scenderà in pista nel 2021.

“In vista del 2021 dobbiamo essere realisti, ma anche ottimisti”, ha dichiarato il pilota della Ferrari. “Ovviamente darò il massimo per portare la Ferrari alla vittoria, possibilmente il prima possibile, ma non si tratta di un’impresa facilissima. Per quanto mi riguarda ci credo, anche se so che sarà difficilissimo. Io non abbandono mai la speranza, soprattutto dopo una stagione così complessa”.

Cinture allacciate, la ferrari e Leclerc vogliono tornare a sorridere e festeggiare sotto la bandiera a scacchi.

OMNISPORT | 28-12-2020 12:10