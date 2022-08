Formula 1, Toto Wolff difende la Ferrari. E poi svela il retroscena su Hamilton

13-08-2022 13:02

“È sempre difficile prendere certe decisioni quando sei al comando della corsa. Per chi insegue, e non ha nulla da perdere, è invece molto più facile rischiare”.

A parlare, oggi (sabato 13 agosto) ad As, è Toto Wolff. Il team principale della Mercedes prende le difese della Ferrari, dopo la bufera che ha travolto il Cavallino a Budaspet per le scelte tattiche del muretto. Secondo Wolff “la Red Bull ha fatto delle scelte che erano più difficili da prendere per chi era in testa”.

Nelle scorse ore Wolff, parlando a Motorsport.com, era tornato anche sui fatti di Abu Dhabi 2021 e sulla ripresa della stagione di Lewis Hamilton sul quale erano girate voci anche di un addio o sostituzione in Mercedes. “È una c… completa – la risposta secca del team principale – Non ho mai chiamato Sergio, è un bravo ragazzo e lo rispetto, ma non gli ho mai parlato e non sono stato in contatto con nessun altro pilota. Io e Lewis, anche davanti ad uno scenario poco incoraggiante come l’inizio di questa stagione, siamo sempre allineati nel voler provare a migliorare le cose e nel voler stare insieme l’anno prossimo. E da un paio di mesi ci diciamo che potremmo proseguire, magari cinque o 10 anni, no? Quindi niente di tutto ciò è vero”