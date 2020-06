Formula 1, Vettel-Mercedes: Valtteri Bottas è una furia

Ai microfoni di Sky Sports UK Valtteri Bottas ha parlato dell'accostamento di Sebastian Vettel alla Mercedes: "Ho avuto un messaggio chiaro, che non stanno considerando Seb, quindi ho detto va bene, nessun timore".

"Da compagni di squadra, Seb e Charles hanno avuto a volte scintille, il che può essere a volte salutare. Ha vissuto questo periodo in Ferrari, non so cosa sia accaduto, se sia stato lui a voler lasciare o qualcuno nel team. Difficile dire, tutti prendono le proprie decisioni, non so nemmeno se vorrà restare in Formula 1. Non ho molto da dire".

"Un paio di volte in questo periodo di pausa le notizie di mercato mi hanno fatto ridere – ha aggiunto Bottas – trovo buffo che senza nemmeno una gara disputata ci siano già alcuni piloti che hanno già preso il mio posto secondo alcune notizie. Non mi mette particolare pressione questa situazione, io ho il mio obbiettivo ben fissato nella mia testa".

Solo qualche settimana fa Toto Wolff si è espresso così su Vettel: "Quella di Seb è una situazione che va monitorata, per il suo talento e la sua personalità non direi di no. Va spiegato però, che sono molto soddisfatto degli attuali piloti Hamilton e Bottas, e di George Russell, il nostro Junior in forza alla Williams, ma non si sa mai".

"Uno di loro potrebbe decidere di fermarsi, e improvvisamente ci sarebbe un sedile vacante. Ho già visto comparire un fulmine a ciel sereno quando nessuno se lo aspettava, con Nico Rosberg che da fresco campione del mondo dopo poche settimane si è ritirato dalle corse. Semplicemente, teniamo aperte le nostre opzioni e per questo motivo non voglio tagliare fuori Sebastian a giugno".

"In questo periodo, io e Lewis ci siamo sentiti regolarmente – ha sottolineato Wolff -, anche se non abbiamo lavorato su alcun accordo. Tra noi c'è molta fiducia, siamo insieme da tanto tempo, e in questi anni insieme tutto è venuto con naturalezza. Quando riprenderanno le gare trascorreremo un po' di tempo in compagnia, parleremo del contratto, delle cifre e della durata, sperando di intenderci presto".

SPORTAL.IT | 11-06-2020 14:17