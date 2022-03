Formula Uno, rinnovato l'accordo con Imola

07-03-2022 16:12

La Formula Uno continuerà a correre sul circuito di Imola per altri cinque anni. Questo l’accordo, secondo quanto riporta ANSA, tra l’ACI e il presidente Sticchi Damiani e gli americani di Liberty Media, proprietari dei diritti del Circus.

La prossima gara sulla pista di Imola è in programma il 24 aprile ed è stata introdotta per la prima volta in calendario nel 2020. Quest’anno inoltre, la pista intitolata a Enzo e Dino Ferrari potrà tornare ad abbracciare il grande pubblico dopo due anni di restrizioni e capienza ridotta.

