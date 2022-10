Formula1, il GP di Singapore sul circuito di Marina Bay. LIVE

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta del GP di Singapore, 13esima edizione sul circuito di Marina Bay e 17esima gara della stagione 2022.13:30

Pole position per Charles Leclerc, la nona in stagione nonché 18esima in carriera. In prima fila col monegasco c'è Sergio Perez. Dietro di loro scatteranno Lewis Hamilton e Carlos Sainz, poi Fernando Alonso e Lando Norris. Max Verstappen parte solo dall'ottava posizione, preceduto anche da Pierre Gasly.13:35

L'olandese della Red Bull potrebbe vincere già oggi il secondo titolo mondiale in carriera, serve però la vittoria qui a Marina Bay, cosa mai ottenuta in carriera, con Leclerc in nona posizione e Perez almeno ai piedi del podio. Nel caso in cui il campione del mondo riuscisse a ottenere anche il giro veloce, servirebbe sempre un Perez senza podio e Leclerc al massimo ottavo.13:38

Pioggia torrenziale in questo momento sul tracciato di Singapore, sono attese comunicazioni dalla Direzione Gara circa l'effettivo orario di partenza. Sembra molto difficile che venga rispettato quello delle 14 previsto dal programma ufficiale.13:38

La prima comunicazione ufficiale è di un rinvio generico, senza un orario di partenza. C'è una quantità di acqua enorme in pista, l'intensità della pioggia è calata ma nessuno è in grado di prevedere quando ci potranno essere le condizioni di sicurezza minime per garantire lo svolgimento della gara.14:38

Ufficiale: il giro di formazione sara' alle 21.05 locali, le 15.05 italiane.13:58