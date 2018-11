Fortnite, esplode il cubo viola: le immagini virali in un video

È da un po’ ormai che vi parliamo del famoso cubo viola, protagonista assoluto della Stagione 6 di Fortnite. Colpo di scena, cari player! Il titolo firmato Epic Games ha ancora una novità in serbo per voi: il misterioso cubo, infatti, non esiste più. È esploso in mille pezzi lasciando, però, traccia del suo passaggio…

Dalla sua prima apparizione lo scorso agosto, il cubo viola ha rotolato lungo tutta la mappa, arrestando la sua corsa a Sponde del Saccheggio, dove ha generato un’Isola Fluttuante che si è alimentata del cubo provocando l’evento di Halloween e dei Fortnitemares: una volta concluso, l’oggetto misterioso ha cominciato a incrinarsi fino a esplodere. Dopo essersi infranto in mille pezzi si è verificato l’evento Butterfly, generando una nuova dimensione che ci proietta verso la Stagione 7.

Grazie all’esplosione sono state generate le Sfide di Lil Kevin: se le completerete l’esclusivo Dorso di Lil Kevin sarà vostro. Il fenomeno, che potete rivedere in questo video se ve lo foste perso, è stato seguito da oltre 3 milioni di player collegati alle principali piattaforme di streaming: parliamo di 1,5 milioni di spettatori attivi su Twitch e 2 milioni su YouTube. Epic Games ha inoltre fatto sapere attraverso un tweet che prossimamente torneranno le modalità a tempo limitato Disco Domination e Playground.

Che cosa ci aspetterà nella prossima Stagione?

HF4 | 06-11-2018 08:30