Non solo calcio, Fortnite diventa lo sport per il doposcuola

Nel mondo degli eSport il calcio riveste un ruolo di primo piano grazie a titoli come FIFA e PES. Tuttavia, a differenza degli sport tradizionali si trova a competere con una lunga serie di titoli e discipline, tra i quali spicca soprattutto Fortnite. Proprio a riguardo, dagli Stati Uniti arriva un’idea piuttosto innovativa: quella di inserire la battle royale di Epic Games tra gli sport per da praticare nel doposcuola.

Fortnite come sport per il doposcuola: l’idea può allargarsi a tutti gli Stati Uniti

In un liceo del North Carolina, infatti, la Voyager Academy ha deciso di fondare una squadra di Fortnite. L’idea è quella di far partecipare all’iniziativa quante più scuole possibile, in modo da creare un campionato e-sportivo interscolastico. Un’iniziativa simile a quanto già avviene con sport ben più tradizionali, come il basket o il football americano, che proprio dalle squadre scolastiche pescano i futuri campioni.

Inoltre, puntare sulle squadre scolastiche può essere il primo passo per la creazione di leghe nazionali ufficiali, ancora sulla falsa riga di quanto accade in territorio americano con le varie NBA, NFL e MLS. D’altronde si tratta soprattutto di una questione di prospettiva, dato che il futuro degli eSport appare sempre più roseo e tra qualche anno uscirà definitivamente dalla nicchia per imporsi come forma d’intrattenimento mainstream.

“Fortnite è frainteso – ha dichiarato il direttore atletico della Voyager Academy, Tony Steinman al NC Banner Herald – le persone pensano che sia una dipendenza, una distrazione. Ma dimenticano tutto ciò che bisogna insegnare ai nostri ragazzi: lavoro di squadra, concentrazione, pensiero critico. È per questo che stiamo facendo partire questo progetto. Vogliamo nutrire la passione per il gaming dei nostri studenti, non schiacciarla”.

HF4 | 14-09-2018 13:15