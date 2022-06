Francesco Bagnaia: “Sessione di test positiva: buone risposte"

07-06-2022 11:21

Non è andata come sperava Pecco la gara di domenica scorsa in Catalogna.

La corsa del rider piemontese è durata soltanto poche centinaia di metri, vista la caduta dopo il contatto forzato con Takaaki Nakagami. Nonostante questo evento negativo, ieri, sempre a Barcellona, i piloti della MotoGP sono tornati sul circuito per una sessione di test, durante la quale hanno avuto modo di provare alcune novità sulle proprie moto. Tra loro ovviamente anche Pecco Bagnaia che ha svolto ben 84 giri, traendo buone sensazioni.

“La giornata di test ci è servita per provare qualcosa di nuovo: principalmente ci siamo concentrati sulla nuova carena e devo dire che per come si è mossa la moto, le sensazioni sono buone, ma per il momento sono solo test, non so ancora se la utilizzeremo subito, a partire dal prossimo GP“.

“Feeling positivo ma c’è ancora da fare, soprattutto sotto il punto di vista della maneggevolezza, ma tutto sommato la sessione è stata positiva. Per il mio stile di guida, preferisco avere una velocità massima minore e, d’altro canto, poter avere un maggior controllo nelle traiettorie. Da questo punto di vista, la Yamaha è un esempio perfetto“.