16-01-2022 12:27

Francesco Cassata verso Parma. E’ arrivato il via libera per il trasferimento in Emilia del centrocampista del Genoa, che in gialloblu ritroverà il suo ex mister Beppe Iachini.

Secondo le ultime indiscrezioni, Cassata lunedì sarà a Parma per le visite mediche e per la firma sul contratto. Secondo quanto riporta TMW, Cassata si trasferirà in prestito con diritto di riscatto in favore del club crociato.

