Franco Morbidelli: "Mi servono sei mesi per recuperare totalmente"

Il centauro della Yamaha Franco Morbidelli, tornato in pista dopo un lungo stop causa operazione al ginocchio, ha raccontato così le sue sensazioni nelle libere di Misano, svolte per la prima volta con una Yamaha M1 ufficiale: “E’ stato bellissimo tornare con questa moto e a Misano dopo tutto questo tempo”.

“Ho sofferto nella FP1 perché non riuscito a trovare una posizione adeguata in corrispondenza della pedana. Nelle seconde libere le cose sono andate meglio, ma è da vedere se la pioggia mi ha aiutato, visto che si deve guidare un po’ diversamente. Vedremo domani, dal momento che dovrebbero esserci la pista asciutta ed il sole. Io ho questa preferenza”, le parole a Sky.

Per ora nessun confronto, serve tempo: “Servirà attendere un po’ di tempo per capire come portare al limite questa moto che comunque mi ha dato delle belle sensazioni. I medici mi hanno detto che servono sei mesi per recuperare completamente da questo infortunio, io spero logicamente di fare prima”.

OMNISPORT | 17-09-2021 17:14