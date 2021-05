Frattura delle ossa nasali: Milinkovic-Savic operato in mattinata

Il brutto ko in casa della Fiorentina, ma non solo: per la Lazio le brutte notizie non si limitano a questo. Perché di mezzo c’è anche l’infortunio rimediato durante il match del Franchi da Sergej Milinkovic-Savic, costretto a operarsi nella giornata odierna.

Il comunicato pubblicato dal club biancoceleste sul proprio sito ufficiale: “Si comunica che nella mattinata odierna il calciatore Sergej Milinkovic-Savic è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura delle ossa nasali riportata nel corso della partita Fiorentina-Lazio. L’intervento chirurgico, perfettamente riuscito, è stato eseguito in data odierna presso la Clinica Paideia dal Prof. Piero Cascone e dalla sua equipe alla presenza del Prof. Fabio Rodia. Il calciatore verrà sottoposto nelle prossime ore a monitoraggio clinico per quantificare la ripresa dell’attività”.

Milinkovic-Savic si è fatto male proprio nell’ultima azione del primo tempo, poco prima che le due squadre rientrassero negli spogliatoi: si è scontrato con Pulgar sugli sviluppi di un calcio d’angolo, rimanendo a terra per qualche secondo e poi rialzandosi a fatica dopo le cure dello staff medico della Lazio.

“Ha voluto rimanere in campo anche nel secondo tempo”, ha rivelato Simone Inzaghi dopo il 90′, confermando la frattura al naso rimediata dal serbo. Che ora potrebbe essere costretto a saltare il turno infrasettimanale contro il Parma, senza dimenticare che nel weekend è in programma il derby contro la Roma.

OMNISPORT | 09-05-2021 17:04