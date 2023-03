Non si conoscono i dettagli del contratto

14-03-2023 11:56

Christian Streich ed il suo staff hanno prolungato il contratto con il Friburgo. Non si conoscono i dettagli dell’accordo, in quanto la società non li ha resi noti. Streich guida i tedeschi dal 2011 ed ha guidato la società in 430 partite ufficiali.” Siamo lieti di poter continuar a lavorare con questa squadra speciale” ha dichiarato il CEO del club, Joechen Saier. “È bello che ci si diverta ancora a venire qui e ad avere uno scambio aperto e onesto. È un piacere continuare a lavorare in questo club”, le parole di Streich. Il Friburgo sfiderà giovedì la Juventus per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League.